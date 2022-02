Ceará pressiona, mas fica no 0 a 0 com o Sport pelo Nordestão

Alvinegro parou em excelente atuação do goleiro Mailson, e mesmo com diversas chances e um jogador a mais no segundo tempo, não conseguiu abrir o placar

Ceará e Sport ficaram no 0 a 0 em confronto válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão. O Alvinegro pressionou, teve várias chances de abrir o placar e um homem a mais no segundo tempo, mas não conseguiu furar a defesa rubronegra, que contou com uma excelente atuação do goleiro Mailson.

Com o resultado, o Vovô permanece invicto e na liderança do grupo B, com 9 pontos, mas chega ao terceiro empate consecutivo e vê seus concorrentes se aproximarem.

O Ceará volta a campo no próximo sábado, 19, fora de casa, diante do Atlético de Alagoinhas-BA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Para a partida, o técnico Tiago Nunes teve pela primeira vez na temporada a dupla de zaga titular, Messias e Luiz Otávio. Fernando Sobral também voltou à titularidade, e no ataque se manteve o quarteto Lima, Vina, Mendoza e Zé Roberto.

O Alvinegro começou o confronto com muita intensidade e criou diversas oportunidades. Logo aos 7 minutos, Mendoza fez bela arrancada, passando por dois marcadores, e deu um passe para Zé Roberto, que tentou a devolução que deixaria o colombiano livre, mas a defesa acabou cortando para escanteio.

Aos 17, o goleiro Mailson, do Sport, começou a brilhar. Vina recuperou bola na direita e tocou para Mendoza, na entrada da área, que finalizou rasteiro para uma grande defesa do arqueiro, e no rebote, Vina chutou para Mailson salvar de novo.

Nos dez minutos seguintes, o Ceará fez uma blitz no ataque, criando ótimas oportunidades para abrir o placar com Zé Roberto, Vina e Mendoza, mas todas pararam em ótimas defesas do goleiro rubronegro. Victor Luís também teve boa chance em cobrança de falta, aos 33 minutos, em que a bola passou do lado esquerdo da trave.

O time pernambucano até tinha as suas investidas de vez em quando, mas sem levar muito perigo para João Ricardo. E mesmo com todo esse volume, o Ceará não conseguiu converter suas chances e foi para o intervalo com um 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, Tiago Nunes colocou Erick no lugar do Lima, e o cenário seguia de ataque contra defesa, mas dessa vez sem exigir tanto de Mailson. O Ceará até chegou a balançar as redes aos 13 da segunda etapa, com uma cabeçada de Richard depois de cobrança de escanteio, mas a arbitragem já havia pegado uma falta de ataque no lance.

Depois, Tiago chamou Iury Castilho, Gabriel Santos e Gabriel Lacerda para o jogo, e em uma das primeiras aparições de Castilho, aos 28, ele armou contra ataque, sofreu uma falta que forçou o segundo cartão amarelo para o zagueiro Fábio Alemão, do Sport, que foi expulso.

Com um jogador a mais, o Ceará continuou exercendo pressão até o último minuto. O Sport se defendeu como dava e conseguiu segurar o 0 a 0.

Tags