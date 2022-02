Tiago Nunes exalta postura ofensiva do Ceará e diz: "É uma identidade que a gente busca"

Em entrevista coletiva após a vitória do Vovô por 5 a 0 sobre o Globo, nesta quarta-feira, 9, o comandante alvinegro também comentou sobre o rodízio de atletas entre as partidas

Após a goleada do Ceará por 5 a 0 sobre o Globo-RN, pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 9, o treinador Tiago Nunes concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a postura do Vovô dentro de campo, que atuou de forma intensa e ofensiva durante os 90 minutos, além de falar sobre as condições que o fazem implementar um rodízio de atletas entre as partidas.

Sem diminuir o ritmo em nenhum momento do confronto, o Alvinegro de Porangabuçu dominou e pressionou o Globo na Arena Castelão ao longo de toda partida. Sobre essa forma de atuar do Vovô, o comandante ressaltou que é uma ideia que tem sido fortalecida internamente, cujo objetivo é criar uma identidade para a forma de jogar da equipe.

Sobre o assunto Ceará goleia o Globo por 5 a 0 e vence a segunda na Copa do Nordeste

"É muito gratificante fazer uma partida dessas", diz Victor Luís após goleada do Ceará

Com goleada sobre o Globo, Ceará chega a 30 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O fortalecimento de uma ideia passa pela insistência e o hábito. A busca constante por tentar vencer o adversário é uma identidade que a gente busca. Sempre de cada estratégia, sempre de cada organização, mas principalmente valorizando o nosso torcedor, valorizando nossa preparação, valorizando a todos na busca constante em superar o adversário. A melhor maneira de se provar isso é na vitória dos duelos, na vitória através dos gols. Esse ímpeto é algo que temos buscado fazer sempre, e vai ser uma tônica da nossa equipe. Nem sempre vamos vencer, faz parte do futebol, mas sempre que possível vamos buscar superar os adversários independente da circunstância”, explicou.

Como uma de suas características desde que assumiu o Ceará na última temporada, Tiago Nunes costuma promover mudanças constantes entre os jogos, realizando um rodízio entre os atletas. Neste início de 2022, o treinador tem repetido a estratégia e explicou quais são os critérios utilizados nessas trocas.

“Não é bem um rodízio, a gente vai fazendo essas trocas de jogadores por alguns aspectos. Aspectos físicos, táticos, de alguns testes que queremos promover na nossa equipe, alguns aspectos técnicos também, para entender qual é o momento de alguns jogadores, e também para a valorização do trabalho diário, alguns jogadores se dedicam muito no dia-a-dia, e merecem a oportunidade de jogar, mesmo que o atleta da sua posição não esteja em momento ruim. As opções são feitas nesse sentido”, disse.

“Nesse início de temporada o foco é a preparação. Estamos utilizando esses jogos da Copa do Nordeste, do Cearense também, para que a gente possa ir preparando nosso time, melhorando nível físico, técnico e tático, para que nos momentos mais importantes, nas finais, e decisivos, a gente possa estar em um nível aceitável para competir com as principais equipes do Brasil”, concluiu.



Tags