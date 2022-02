Mais de 12 mil torcedores compareceram ao estádio para o jogo entre Ceará e Sport

Ceará e Sport empataram em 0 a 0 em jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O confronto contou com a presença de 12.280 torcedores, que foi o terceiro maior público da Arena Castelão em 2022.

Nesta temporada apenas o Clássico-Rei, com 16.306 pagantes, e a partida contra o Sampaio Corrêa-MA superaram a marca. Diante dos maranhenses, 13.890 estiveram presentes, sendo o segundo maior público do Alvinegro como mandante neste ano.

Com os mais de 12 mil pagantes, o Vovô obteve uma renda bruta de R$ 97.826,00 e líquida de R$ 4.303,20, sendo o segundo jogo do Alvinegro em 2022 a gerar lucro.

O próximo duelo do Ceará é fora de casa, diante do Atlético-BA. A partida acontece no sábado, 19, às 16 horas, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.



