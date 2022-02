Tiago Nunes critica arbitragem no empate do Ceará contra o Sport: "Muito conivente"

Em entrevista coletiva, o treinador do Vovô fez duras críticas a arbitragem após o empate por 0 a 0 contra o Sport na Arena Castelão: "Hoje foi uma arbitragem muito conivente com o adversário"

Em jogo onde o Ceará criou muitas chances claras e parou em grande atuação do goleiro Maílson na noite da última terça-feira, 15, na Arena Castelão, o técnico Tiago Nunes disparou críticas para a arbitragem em entrevista coletiva após a partida. Para o treinador do Alvinegro, a arbitragem foi “muito conivente com o adversário” e questionou sobre marcação de falta no momento do gol anulado de Richard.

“Tem jogos que as coisas são decididas no detalhe. O detalhe a gente pode levar em consideração o aproveitamento, as vezes uma melhor arbitragem. Hoje foi uma arbitragem muito conivente com o adversário”

“Eu queria entender do árbitro o que ele marcou no gol do Richard de cabeça, no escanteio. Porque é um tipo de lance que pode definir a partida a nosso favor. A gente viu depois o vídeo e estamos até agora buscando o porquê isso aconteceu, ou o que ele viu naquele lance”, criticou Tiago Nunes.

O técnico ainda critica a ausência de um rádio comunicador entre a equipe de arbitragem: “A gente parece que tá jogando um futebol da década de 80”.

“Eu ainda gostaria de saber e fazer um pedido público, principalmente aos organizadores a competição. Por que os árbitros não têm nem comunicador? Eles não têm nem o rádio comunicador. A gente parece que tá jogando um futebol da década de 80. O VAR a gente entende que tem algumas questões de custo, mas não ter o comunicador é uma coisa surreal”, questionou o técnico.

