Zé Roberto agrega com versatilidade e dá nova dinâmica ao ataque do Ceará

Versátil, o atacante tem demonstrado dentro de campo que pode desempenhar diferentes funções no setor ofensiva, características que se encaixam na proposta de jogo do treinador Tiago Nunes

Longe de estar entre as contratações mais badaladas do Ceará, Zé Roberto tem demonstrado dentro de campo neste início de temporada que pode ser importante para o Vovô em 2022. Apesar da pouca quantidade de jogos, somente três, o atacante tem se destacado pela versatilidade e capacidade de adaptação em diferentes funções, sendo peça importante na proposta de jogo idealizada pelo treinador Tiago Nunes: movimentação, troca de posições e intensidade ofensiva.

Titular em todas as três partidas que o Alvinegro de Porangabuçu disputou em 2022, Zé Roberto acumula estatísticas interessantes. Segundo o Footstats, o camisa 63 é o que possui mais participações diretas em gols entre os atletas do Vovô no começo deste ano, com um tento e duas assistências, além de ser o que mais finalizou (5) e o que mais deu passes para finalizações (5).

Os números são importantes, mas nem sempre condizem com a realidade dentro de campo, situação que não é o caso de Zé Roberto. O atacante tem dado uma nova dinâmica às construções ofensivas do Ceará com a sua capacidade de atuar em diferentes funções do setor de ataque, seja centralizado entre os zagueiros, caindo pelas pontas ou mais recuado fora da área, características que Cléber e Jael, concorrentes na função, não possuem.

Com a bola no pé, Zé Roberto tem demonstrado boa qualidade no passe, sendo efetivo em jogadas trabalhadas, como tabelas, inversões e até passes longos. A assistência que o camisa 63 deu para Mendoza no primeiro gol diante do Globo-RN, na goleada por 5 a 0, é um bom exemplo de como ele consegue atuar bem fora da área.

Essa versatilidade potencializa não só a ideia de jogo do treinador Tiago Nunes, mas também jogadores como o meio-campista Vina e o atacante Mendoza, que ganham ainda liberdade para atacar os espaços deixados pelos laterais e zagueiros adversários, que tendem a acompanhar Zé Roberto em suas movimentações.

