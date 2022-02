Vina chega a marca de 36 gols e se consolida entre os maiores artilheiros do Ceará no século

O meio-campista se tornou, em 2021, o atleta com mais gols pelo Vovô em partidas válidas pela Série A do Brasileirão, totalizando 21 tentos no certame nacional

Desde que chegou ao Ceará em 2020, Vina se tornou uma referência técnica importante para o clube. Nas últimas duas temporadas, foi o principal jogador da equipe dentro de campo, com gols, assistências e artilharias. Diante do Globo-RN, balançou as redes duas vezes na goleada por 5 a 0, chegando a marca de 36 tentos com a camisa preto-e-branco e consolidando-se entre os maiores goleadores do Vovô neste século.

Ao todo, o meio-campista já disputou 112 jogos pelo Alvinegro de Porangabuçu, totalizando, além dos 36 tentos, 25 assistências — ou seja, 61 participações diretas em gols, uma a cada 134 minutos. Em partidas válidas pela Série A do Brasileirão, o camisa 29 superou Jorge Costa, o "Cocota", e assumiu o posto de maior artilheiro da história do Vovô na elite do certame nacional, com 21 gols.

Neste século, Vina figura na sexta colocação dos atletas que mais balançaram as redes pelo Ceará, ao lado de Felipe Azevedo, ambos com 36 gols. A lista é liderada por Magno Alves (102), Mota (87), Sérgio Alves (51), Bill (45) e Geraldo (37).

No ranking geral, Vina ainda está distante dos maiores artilheiros da história do Vovô. Gildo, grande ídolo do clube, soma 261 gols entre 1961 a 1971, seguido por Mitotônio, com 151 entre 1941 a 1951 — o primeiro jogador a atingir a marca de 150 gols pelo Alvinegro —, e Sérgio Alves, com 141 entre 1992 a 2010. Os dados foram obtidos através do site oficial do Ceará.

Maiores artilheiros do Ceará no século 21:

1º - Magno Alves (102)

2º - Mota (87)

3º - Sérgio Alves (51)

4º - Bill (45)

5º - Geraldo (37)

6º - Vina e Felipe Azevedo (36)



