Ceará goleia o Globo por 5 a 0 e vence a segunda na Copa do Nordeste

Com bom desempenho coletivo, Alvinegro de Porangabuçu contou com gols marcados por Mendoza, Victor Luís (2x) e Vina (2x) para bater equipe potiguar com tranquilidade e assumir a liderança do Grupo B da competição

O Ceará voltou a campo na noite desta quarta-feira, 9, na Arena Castelão, para enfrentar o Globo-RN, em jogo atrasado, válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Com bom desempenho coletivo, o Alvinegro de Porangabuçu contou com gols marcados por Stiven Mendoza, Victor Luís (2x) e Vina (2x) para golear a equipe potiguar por 5 a 0 e conquistar a primeira vitória da temporada diante do seu torcedor.

Com o resultado, o Ceará chega a segunda vitória em três jogos disputados na competição e lidera o grupo B com sete pontos conquistados. O Globo segue com apenas dois pontos e ocupa a sexta posição da chave A.

Na sequência da competição, o Alvinegro de Porangabuçu joga mais uma vez com o apoio da sua torcida, desta vez, diante Sampaio Corrâêa-MA. A partida será disputada no próximo sábado, 12, às 19h45min, na Arena Castelão. No mesmo dia, o Globo visita o Bahia-BA, às 17h45min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O jogo

O Ceará teve mais volume de jogo e foi mais efetivo que o Globo na primeira etapa, mas cedeu espaços e levou alguns sustos no 45 minutos iniciais. O time alvinegro teve boa presença ofensiva, com bastante agilidade na troca de passes, mas não criou tantas oportunidades de gol.

Logo aos cinco minutos, o volante Richard finalizou de fora da área e obrigou o goleiro André Zuba a fazer boa defesa. Aos dez, o Globo ameaçou a meta alvinegra pela primeira vez. Os visitantes chegaram com perigo pelo lado direito. Ramon cruzou na área e Adílio finalizou na entrada da pequena área, mas jogou sobre o gol defendido por Richard.

Quatro minutos depois, saiu o primeiro gol do Vovô no jogo, que precisou de apenas nove toques na bola para balançar as redes. Em rápido contra-ataque, Vina acionou Zé Roberto pelo lado direito do ataque. O camisa 63 inverteu a jogada com belo passe para Mendoza, que bateu de primeira e abriu o placar na Arena Castelão.

Aos 37 minutos, mais uma chegada do Globo. Adílio aproveitou espaço nas costas de Nino Paraíba, avançou pelo lado esquerdo do ataque e bateu cruzado, Richard espalmou e o zagueiro Luiz Otávio foi preciso para chegar antes do atacante e afastar o perigo.

No último minuto do primeiro tempo, os donos da casa aproveitaram a desatenção da equipe visitante após uma falta marcada na intermediária. Lima repôs a a bola em jogo rapidamente e deixou Vitor Luís em boas condições para finalizar. O lateral-esquerdo invadiu a área, bateu cruzado e contou com um desvio no zagueiro adversário para vencer o goleiro e fazer 2 a 0 para o Vovô.

Se a vantagem que o Alvinegro levou para o intervalo era confortável, ela ficou ainda maior logo no início da etapa final. O Ceará precisou de menos de um minuto para ampliar o placar. Aos 46 segundos do segundo tempo, Richardson avançou pelo meio campo e deu belo passe para Vina. O camisa 29 só teve o trabalho de dominar e bater rasteiro na saída do goleiro para fazer o terceiro gol do Vovô na partida.

Aos dez minutos, o Vovô fez grande jogada coletiva, trabalhou a bola no ataque de pé em pé, até chegar em Vina. O meia cruzou para Lima tocar de cabeça e acertar a trave. Mendoza tem o rebote, mas manda acima da meta.

