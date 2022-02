Com três retornos, Ceará realiza primeiro treino visando jogo contra o Globo-RN

Elenco fez trabalhos de criação ofensiva em campo reduzido. O grupo volta a treinar na tarde desta segunda-feira, 7, no CT do Porangabuçu

Após empate por 1 a 1 no Clássico-Rei, o elenco do Ceará se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 7. O grupo realizou o primeiro treino para o duelo contra o Globo-RN, em jogo atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste 2022. O confronto diante da equipe potiguar marca a estreia do Vovô como mandante na temporada.

O técnico Tiago Nunes contou com o retorno de três jogadores aos treinamentos. O volante Fernando Sobral, o zagueiro Messias e o atacante Erick fizeram trabalhos com bola. Participaram da atividade atletas que não jogaram ou atuaram poucos minutos na partida contra o Fortaleza. O auxiliar técnico, Evandro Fornari, comandou trabalhos de ordem tática em campo reduzido, com foco em atividades de movimentação ofensiva.

A delegação alvinegra terá apenas três treinamentos antes da próxima partida. Nesta segunda, 7, estão previstas atividades em dois turnos no gramado do estádio Carlos de Alencar Pinto. Além do treino realizado nesta manhã, o grupo faz mais um treinamento no período da tarde, às 17 horas. No dia seguinte, o treino de apronto, será realizado também no turno da tarde.

Ceará e Globo se enfrentam na quarta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Castelão. Líder do Grupo B do Nordestão, com quatro pontos somados em dois jogos, o Vovô terá desfalques para o jogo. O atacante Cléber, expulso no Clássico-Rei, cumpre suspensão automática e não estará à disposição do treinador alvinegro. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o centroavante Jael e o lateral direito Buiú, lesionados, ficam de fora do duelo.



