Ceará inicia preparação para duelo contra o Globo-RN nesta segunda; veja desfalques

Após empate no Clássico-Rei, elenco alvinegro folgou neste domingo e se reapresenta amanhã, em Porangabuçu, onde realiza atividades em dois turnos visando confronto atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste

Após o empate por 1 a 1 no Clássico-Rei contra o Fortaleza, o elenco do Ceará ganhou neste domingo, 6, e se reapresenta nesta segunda-feira, 7, quando dá inicio à preparação para o duelo contra o Globo-RN, em jogo atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida contra a equipe potiguar marcará o primeiro jogo do Alvinegro do Porangabuçu como mandante na temporada.

A delegação alvinegra terá apenas três treinamentos antes da próxima partida. Nesta segunda, estão previstas atividades em dois turnos no gramado do estádio Carlos de Alencar Pinto. No dia seguinte, o treino de apronto, quando o técnico Tiago Nunes deve decidir qual equipe vai campo, será realizado no período da tarde.

Sobre o assunto João Ricardo elogia força do elenco do Ceará após empate diante do Fortaleza

Tiago Nunes valoriza empate do Ceará no Clássico-Rei: "Saio muito orgulhoso do meu time"

Com empate, Ceará amplia invencibilidade sobre o Fortaleza em jogos pelo Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ceará e Globo se enfrentam na quarta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Castelão. Líder do Grupo B da Copa do Nordeste, com quatro pontos somados em dois jogos, o Vovô terá desfalques para a partida. O atacante Cléber, expulso no Clássico-Rei, cumpre suspensão automática e está fora. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o centroavante Jael e o lateral direito Buiú, lesionados, tão não estarão à disposição de Tiago Nunes.

O volante Fernando Sobral, o zagueiro Messias e o atacante Erick ainda estão em período de transição, aprimorando a parte física e são dúvidas para o duelo.

Tags