Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra o Globo-RN pela Copa do Nordeste

O Ceará iniciou neste domingo, 6, a venda de ingressos para o duelo diante do Globo-RN, que acontece na próxima quarta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Castelão, em jogo atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste. Devido ao adiamento da partida, esta será a primeira partida do Alvinegro de Porangabuçu atuando como mandante nesta temporada.

Os bilhetes para o confronto custam entre R$ 15 — meia-entrada para os setores Inferior Norte e Sul — e R$ 200 — inteira para o setor premium — e são vendidos nas lojas oficiais do clube localizadas nos shoppings de Fortaleza. A partir desta segunda-feira, 7, as entradas também estarão disponíveis na loja situada na sede do clube alvinegro.

O check-in para que os sócios-torcedores com os planos Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da Popularidade está aberto desde a última sexta-feira, 4. Assim como ocorre nos eventos esportivos do Estado desde o ano passado, será necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação para entrar no estádio. Além disso, a limitação de apenas 30% de capacidade de público nos equipamentos esportivo segue em vigor. Desta maneira, no máximo 19.171 alvinegros poderão acompanhar o time no Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira valores dos ingressos

Inferior Norte e Sul:

R$ 30,00 (Inteira) / R$ 15,00 (meia)

R$ 30,00 (Inteira) / R$ 15,00 (meia) Inferior Central:

R$ 50,00 (Inteira) / R$ 25,00 (Meia)

R$ 50,00 (Inteira) / R$ 25,00 (Meia) Premium:

R$ 200,00 (Inteira) / R$ 100,00 (Meia)

Confira postos de venda dos ingressos

Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - das 13 às 21 horas;

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - das 13 às 21 horas;

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - das 13 às 21 horas;

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - das 13 às 21 horas

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17h30min / das 8h30min às 12h30min aos sábados.

Tags