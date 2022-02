Tiago Nunes valoriza empate do Ceará no Clássico-Rei: "Saio muito orgulhoso do meu time"

Treinador alvinegro elogia postura dos jogadores no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, ressalta desfalques do Vovô para partida e avalia que resultado foi justo: "Aproveitamento das equipes foi semelhante"

No primeiro Clássico-Rei da temporada, o Ceará empatou com o Fortaleza pelo placar de 1 a 1 na noite deste sábado, 5, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Tiago Nunes ressaltou os desfalques do Vovô para o duelo e elogiou a postura dos jogadores na partida.

"(O positivo foi) o espírito de luta, de disposição, de batalha. Sabemos que o futebol é feito de aspectos técnicos, táticos, físicos e comportamentais. Saio muito orgulhoso do meu time hoje, mesmo que não tenhamos feito um jogo brilhante. Fomos uma equipe de luta, que representou com honra a camisa do Ceará. (...) Mesmo com todas as intempéries que estamos passando nesse início de preparação, ainda reorganizando o nosso elenco, não nos abatemos, então tenho certeza que isso vai nos fortalecer para as próximas etapas", disse o comandante alvinegro.

No entendimento de Tiago Nunes, o empate foi justo. O treinador avaliou duelo entre as equipes como equilibrado e minimizou possíveis problemas de desempenho do time durante o jogo.

"O resultado foi justo. O futebol é feito de performance e de aproveitamento. O aproveitamento das equipes foi semelhante e dá justiça ao resultado final. Questão de desempenho nós vamos avaliar depois, é preciso ver as circunstâncias que cada equipe atravessou dentro da preparação e do jogo. Estou satisfeito pela dedicação da equipe. Vamos à luta nos próximos jogos", concluiu o treinador.

Líder do Grupo B da Copa do Nordeste, com quatro pontos somados em dois jogos, o Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, 9, quando enfrenta o Globo-RN, às 19h30min, na Arena Castelão. A partida é válida pela primeira rodada da competição.

