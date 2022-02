Com empate, Ceará amplia invencibilidade sobre o Fortaleza em jogos pelo Nordestão

O empate por 1 a 1 entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste na noite deste sábado, 5, ampliou ainda mais um longo período de invencibilidade que o Vovô tem sobre o Leão em confrontos válidos pelo certame regional. Desde que o campeonato voltou a ser disputado, em 2013, o Alvinegro nunca foi derrotado pelo Tricolor.

O primeiro confronto entre as equipes desde o retorno do torneio aconteceu somente dois anos depois, em 2015. Naquele ano, foram dois encontros: empate por 1 a 1 no primeiro jogo e vitória do Ceará por 2 a 1 na segunda partida, ambos válidos pela fase de grupos.

Sobre o assunto Fortaleza e Ceará empatam 1º Clássico-Rei da temporada pelo quarto ano consecutivo

João Ricardo elogia força do elenco do Ceará após empate diante do Fortaleza

Tiago Nunes valoriza empate do Ceará no Clássico-Rei: "Saio muito orgulhoso do meu time"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De lá para cá, aconteceram mais cinco jogos pelo Nordestão entre os clubes (2019, 2020, 2021 e 2022), totalizando quatro empates e mais um triunfo alvinegro. No geral, são duas vitórias do Vovô e cinco empates entre 2015 e 2022.

A última vitória do Fortaleza diante do Ceará na Copa do Nordeste aconteceu há 21 anos, em 2001, quando o escrete vermelho-azul-e-branco derrotou o Vovô por 2 a 1. Em 2002 e 2010, edições em que os clubes se enfrentaram antes da reinauguração do torneio no calendário esportivo regional, um empate (2002) e uma vitória alvinegra (2010). Ao todo, foram 10 partidas, com três vitórias do Ceará, uma do Fortaleza e seis empates.



Tags