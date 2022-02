João Ricardo elogia força do elenco do Ceará após empate diante do Fortaleza

Com grandes defesas, goleiro foi destaque do Alvinegro no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza. Clássico-Rei foi válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste

Destaque do Ceará no empate em 1 a 1 diante do Fortaleza pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o goleiro João Ricardo elogiou a força do grupo alvinegro após a partida. Para o defensor, o time formado por Tiago Nunes tem se consolidado e se mostrado forte nesse iniciou de temporada.

"A equipe ainda ta se conhecendo, se consolidando, o Tiago ainda ta achando as peças, mas a gente é um grupo muito forte. Você pode ver que quem entra nos ajuda muito", falou na saída de campo. O jogador ainda acrescentou que, com os resultados conquistados recentemente, a tendência do time é crescer ainda mais.

"A tendência, de agora em diante, é a equipe crescer, ir evoluindo a parte técnica, vai se soltando a cada dia como ocorreu no ano passado", disse. O Ceará volta a campo na quarta-feira, 9, às 19h30min, quando o enfrenta o Globo-RN. A partida, que havia sido adiada, é válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

