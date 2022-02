Ceará não é derrotado pelo Fortaleza na Copa do Nordeste desde 2015

Próximo adversário do Ceará na Copa do Nordeste, o Vovô nunca foi derrotado pelo Fortaleza em duelos válidos pelo certame regional desde o retorno da competição em 2013. Neste período, em seis Clássicos-Reis disputados, foram duas vitórias do alvinegro e quatro empates.

Em 2015, ainda no formato antigo de grupos, onde 20 times eram divididos em cinco chaves com partidas de ida e volta, Vovô e Leão duelaram duas vezes. O primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1, enquanto que no segundo o Alvinegro conquistou o triunfo por 2 a 1. Naquele ano, o Ceará conquistou o título de forma invicta do torneio.

As equipes voltaram a se enfrentar no Nordestão quatro anos depois, em 2019, com o formato já atualizado, em que os 16 clubes participantes são divididos em dois grupos. As equipes do Grupo A enfrentam os times do B, em jogos únicos, com mando de campo definido previamente por sorteio. O Clássico-Rei daquela edição terminou empatado em 1 a 1.

Em 2020, foram dois encontros. Na fase de grupos, empate por 1 a 1. Na semifinal do certame, valendo vaga para a decisão contra o Bahia, o Vovô venceu por 1 a 0. Na final contra o Esquadrão, a equipe preto-e-branco carimbou o título, também de forma invicta.

Já na última temporada, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes e a partida terminou empatado por 0 a 0. No sábado, 5, Alvinegro e Tricolor voltam a se encontrar pelo Nordestão, às 17h45min, na Arena Castelão, no primeiro Clássico-Rei do ano.



