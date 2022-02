Ceará tem seis desfalques confirmados para o Clássico-Rei; saiba quem são e os motivos

Bruno Pacheco, Jael, Buiú, Fernando Sobral, Messias e Erick estão fora do confronto diante do Clássico-Rei pela Copa do Nordeste

O Ceará terá seis desfalques para o Clássico-Rei de logo mais. Segundo o Departamento Médico do clube alvinegro, Bruno Pacheco, Jael, Marcos Ytalo (Buiú), Fernando Sobral, Messias e Erick não estarão à disposição do treinador Tiago Nunes para enfrentar o Fortaleza pela Copa do Nordeste.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco segue se tratando de uma lesão sofrida ainda na temporada passada no adutor esquerdo. O centroavante Jael se recupera de um processo cirúrgico devido à lesão no tendão de Aquiles, assim como o lateral-direito Marcos Ytalo, o Buiú, que também precisou ser operado, mas na região do joelho direito.

O volante Fernando Sobral, o zagueiro Messias e o atacante Erick aprimoram a parte física e estão em período de transição. Desta forma, o comandante alvinegro escalou o Vovô da seguinte maneira: João Ricardo; Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard; Mendoza, Marlon e Lima; Vina e Zé Roberto.



