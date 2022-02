Ceará volta a vencer fora da capital cearense após quase 10 meses de jejum

O fim da sequência negativa fora do estado foi encerrado com o triunfo por 1 a 0 sobre o Sergipe, em Aracaju, pela Copa do Nordeste

Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Sergipe, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela Copa do Nordeste, o Ceará quebrou um jejum de quase 10 meses e voltou a vencer fora da capital cearense. A última vez havia acontecido também pelo certame regional, no primeiro confronto da final diante do Bahia, em 1 de maio de 2021.

Naquela ocasião, o Vovô derrotou o Esquadrão por 1 a 0, com gol do centroavante Jael, de falta, já nos momentos finais da partida. Na sequência da temporada, no entanto, o Alvinegro não conseguiu nenhuma outra vitória fora da Arena Castelão.

Além do revés para o Jorge Wilstermann na Bolívia, que culminou na eliminação do clube na Copa Sul-Americana, o Ceará também não teve bom desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro, conquistando somente uma vitória como visitante, no Clássico-Rei diante do Fortaleza, por 4 a 0, realizado em solo cearense. No recorte geral da competição nacional, o Vovô finalizou com a segunda pior campanha atuando fora de casa, com 10 empates e oito derrotas, totalizando 23% de aproveitamento.

