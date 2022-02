Com vitória na estreia, Ceará mantém invencibilidade na fase de grupos do Nordestão

O Ceará iniciou a Copa do Nordeste de 2022 com uma vitória. O triunfo por 1 a 0 diante do Sergipe nesta segunda-feira, 31, fez com que o Vovô mantivesse uma invencibilidade que já dura anos. Desde 2018 que o Alvinegro de Porangabuçu não perde na primeira fase do certame.

O último revés do time na fase inicial da competição aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2018. quando o grupo foi derrotado pelo Sampaio Correia. De lá para cá, já foram vinte jogos como visitante em que o Ceará não perde.

Com o triunfo desta segunda-feira, embora com um jogo a menos, a equipe comandada por Tiago Nunes fica na segunda colocação do Grupo B. Já o time sergipano, com o revés, é lanterna da chave A.

Na próxima rodada, o Alvinegro de Porangabuçu protagoniza o primeiro Clássico-Rei do ano com o Fortaleza. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 5, às 17h45min, no Castelão. No dia seguinte, às 16 horas, o Sergipe recebe o Altos.

