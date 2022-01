Ceará estreia na temporada diante do Sergipe pelo Nordestão repleto de desfalques

Vovô e Gipão contabilizam diversas ausências por Covid-19. Do lado Alvinegro, nove atletas foram diagnosticados com o vírus, enquanto que o Colorado chegou a ter 16 contaminações

Após 20 dias de pré-temporada e uma reformulação no elenco, com 16 atletas dispensados ou emprestados, além de oito novas contratações, o Ceará irá estrear oficialmente na temporada de 2022 e iniciar a trajetória em busca do tricampeonato da Copa do Nordeste neste sábado, 29, diante do Sergipe, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE). O cenário, no entanto, não é o ideal para ambas equipes. O Vovô e o Gipão enfrentam um surto interno de Covid-19 e terão de ir a campo com diversos desfalques.

Pelo lado alvinegro, a lista é extensa e totaliza 13 ausências confirmadas. Os meio-campistas Vina, Lima e Léo Rafael, o zagueiro Messias, o volante Richardson, o lateral-direito Buiú e o goleiro Richard, todos com Covid-19, estão fora. Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Erick e Gabriel Santos, cujo motivo não foi explicado pelo clube, também não embarcaram com a equipe para Aracaju (SE) nesta quinta-feira, 27, assim como Fernando Sobral e Bruno Pacheco, que seguem se recuperando de lesão na capital cearense.

Desta forma, o treinador Tiago Nunes deve promover diversas estreias de atletas com a camisa alvinegra no time principal, como dos defensores Lucas Ribeiro e Marcos Victor, dos laterais Victor Luís e Michel Macedo, do volante Richard, e dos atacantes Iury Castilho e Zé Roberto.

O Colorado chegou a ter 16 casos de Covid-19 no elenco, situação que colocou em risco a realização da partida diante do Vovô devido a insuficiência do número mínimo de jogadores sergipanos aptos a entrar em campo. A confirmação do jogo aconteceu somente na quinta-feira, 27, após alguns atletas do Gipão testarem negativo. O clube não divulgou os nomes dos desfalques.

Apesar do grande número de ausências para os dois lados, o Alvinegro tem o favoritismo do confronto. Finalista das duas últimas edições do certame regional, com um título invicto e um vice, a equipe preto-e-branco leva vantagem no retrospecto diante do adversário. Ao todo, os clubes se enfrentaram 15 vezes, com 11 vitórias do Ceará, três do Sergipe e um empate. O último encontro aconteceu em 2019, também fora de casa, pela Copa do Nordeste. Naquela ocasião, o Vovô derrotou os sergipanos por 1 a 0.

Sergipe x Ceará

Sergipe

4-4-2: João Gabriel; Márcio Lima, Lazarini, Diego Augusto e Diego Aragão; Elivelton, Janderson, Kaio Wilker e Doda; Léo e Rafael Tanque. Técnico: Elias Borges

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Marcos Victor e Victor Luis; Richard e Marlon; Kelvyn, Mendoza e Iury Castilho; Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes

Local: Estádio Batistão, Aracaju (SE)

Horário: 17h45min

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

Transmissão: Nordeste FC e Jangadeiro



