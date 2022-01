Arthur Cabral desembarca na Itália para assinar contrato com a Fiorentina; veja vídeo

Atleta já está na Itália para assinar com seu novo clube; veja o vídeo do atacante interagindo com os torcedores

O atacante Athur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, desembarcou na Itália nesta quinta-feira, 27, para assinar o contrato com a Fiorentina. Vídeo (veja abaixo) divulgado nas redes sociais mostra o momento da chegada do jogador em Florença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Arthur Cabral já estava acertado verbalmente com o clube italiano, que desembolsou cerca de 15 milhões de euros para tirar o atacante do Basel-SUI. Eleito o melhor jogador da Super Liga Suiça em 2021, o atleta era aguardado pela Fiorentina para assinar o contrato. Em breve, a Viola deve oficializar a contratação do brasileiro.

Sobre o assunto Negócio fechado: ex-Ceará, Arthur Cabral é vendido pelo Basel para a Fiorentina

João Ricardo mira título da Copa do Nordeste: "O Ceará vai brigar para ser campeão"

Presidente do Sergipe confirma jogo contra o Ceará pelo Nordestão

Vale lembrar que o Ceará espera receber uma compensação financeira pela venda do atleta.

Arthur Cabral foi o brasileiro com mais gols em todas as ligas europeias na temporada 2020/21, com 20 gols marcados em 35 jogos. Na atual temporada, o atacante soma 27 gols em 34 jogos.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags