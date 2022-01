Desfalcado, Ceará encara o Sergipe na Copa do Nordeste; veja provável escalação

Com 14 desfalques certos, o Ceará estreia na Copa do Nordeste neste sábado, 29, contra o Sergipe no estádio Batistão, em Aracaju. Em meio às baixas por lesão e Covid-19, o técnico Tiago Nunes buscará soluções da base e apostará nos novos reforços.

Ao todo, o elenco tem oito jogadores confirmados que testaram positivo para a Covid-19 e estão fora do confronto: meias Vina, Lima e Léo Rafael, zagueiro Messias, volantes Richardson e William Oliveira, goleiro Richard e lateral-direito Buiú. Em recuperação de lesão, o volante Fernando Sobral e Bruno Pacheco.

No último treino realizado no CT do Porangabuçu, antes da viagem rumo a Aracaju, jogadores como Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Nino Paraíba, Erick e Gabriel Santos não participaram das atividades no campo. Destes, o Esportes O POVO apurou que apenas o lateral-direito ex-Bahia viajou com a delegação alvinegra. O clube só divulgará informações sobre lesões e novos casos de Covid-19 uma hora antes da partida, quando liberar a escalação oficial.

Setorista do Ceará pela Rádio O POVO CBN, Horácio Neto explicou no programa Esportes do POVO desta sexta-feira, 28,que as duas principais dúvidas são no meio de campo e no ataque. Sem Richardson e Fernando Sobral, o técnico Tiago Nunes tem Marlon e Geovane entre as opções para formar a dupla de volantes com Richard. Sem Vina, o parceiro de Zé Roberto no setor ofensivo pode ser Cléber. Mas há possibilidade de o treinador usar esquema com três volantes.

Outra possibilidade é de que Iury Castilho, provável titular como ponta, seja colocado para fazer a dupla de ataque com Zé Roberto. Desta forma, Kelvyn poderia ganhar a vaga de extremo.

Na zaga, o recém-contratado Lucas Ribeiro deve estrear pelo Vovô contra o Sergipe em meio às prováveis ausências de Messias, Luiz Otávio e Lacerda. O garoto Marcos Victor, que subiu da base para o profissional, deve ganhar a chance de formar a dupla com o novo reforço alvinegro.

Contratados para 2022, o lateral-direito Michel Macedo, lateral-esquerdo Victor Luís e Iury Castilho também devem estrear pelo Vovô. Provável time titular: João Ricardo; Michel Macedo, Lucas Ribeiro, Marcos Victor e Victor Luís; Richard; Mendoza, Marlon (Geovane) e Iury Castilho; Zé Roberto e Cléber.

