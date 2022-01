Ceará encaminha empréstimo do volante William Oliveira ao Sport

O volante William Oliveira está próximo de deixar o Ceará. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro de Porangabuçu tem negociações avançadas com o Sport-PE para emprestar o camisa 5 ao clube pernambucano até o fim da temporada 2022. O acordo entre as duas diretorias está próximo e deve ser fechado nos próximos dias.

O Ceará ainda avalia se vai estender o contrato com o jogador. Isso porque o vínculo do jogador com o Vovô vai até dezembro de 2022, mesmo período do contrato de empréstimo com o Leão do Recife. Caso a diretoria alvinegra opte por não renovar o atleta, o volante de 29 anos não deve mais atuar pelo clube.

Contratado pelo Ceará em 2019, após boa passagem pelo Sampaio Corrêa-MA na temporada anterior, William Oliveira viveu seu melhor momento no clube em 2020, sob o comando de Guto Ferreira. O jogador chegou a ser titular durante alguns jogos, mas perdeu espaço na última temporada. Com a camisa alvinegra, o volante atuou em 59 partidas e marcou apenas um gol.

