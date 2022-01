Ceará não sofre derrotas na fase de grupos da Copa do Nordeste desde 2018

A estreia do Vovô na edição de 2022 do certame regional está prevista para acontecer neste sábado, 29, diante do Sergipe, mas um surto de Covid-19 no elenco sergipano pode ocasionar no adiamento da partida

Entre os favoritos para conquistar o título da Copa do Nordeste, o Ceará não sofre derrotas na fase de grupos do torneio regional desde 2018. O último revés foi para o Sampaio Corrêa, campeão do Nordestão naquele ano, por 1 a 0, no dia 15 de fevereiro, em São Luís (MA) — ou seja, há quase quatro anos.



Em 2018 o formato da fase de grupos era diferente do atual. Os 16 times da competição eram divididos em quatro grupos, com jogos entre si de ida e volta. Nesse ano, o Vovô caiu na chave D, composta por CSA-AL, Salgueiro-PE e Sampaio Corrêa, onde terminou como líder, totalizando 72% de aproveitamento com quatro vitórias, um empate e uma derrota. A equipe cearense chegou até as semifinais, mas foi eliminada pelo Bahia.



A partir de 2019 o formato do Nordestão mudou. Os 16 clubes passaram a ser divididos em dois grupos, com oito em cada um. Os confrontos envolvem equipes de chaves distintas, com os times do grupo A enfrentando os times do grupo B em uma única partida, sendo quatro jogos como mandante e quatro como visitante.



Em 2019, 2020 e 2021 o Vovô não foi derrotado por nenhum adversário na fase de grupos. Neste recorte de anos, foi campeão invicto em 2020 — assim como foi em 2015 — e em 2021 perdeu o título para o Bahia nas cobranças de pênalti sofrendo uma única derrota no certame, que aconteceu no segundo jogo da decisão.



A estreia do Alvinegro na Copa do Nordeste de 2022 está previsto para este sábado, 29, diante do Sergipe, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), às 17h45min. Para o confronto, Tiago Nunes não deverá contar com peças importantes, como o zagueiro Messias e o meio-campista Vina, diagnosticados com Covid-19. O clube sergipano também tem tido problemas com surto do vírus entre os jogadores e existe, inclusive, a possibilidade do adiamento do jogo.

