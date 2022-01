Tiago Nunes rodará o elenco no primeiros jogos do Ceará na Copa do Nordeste

Com jogadores positivados para Covid-19 e pouco tempo de pré-temporada, técnico do Vovô expôs em coletiva nesta terça-feira, 25, que irá utilizar primeiros jogos da temporada para dar ritmo aos atletas

Na semana de estreia na Copa do Nordeste diante do Sergipe, o Ceará possui nove atletas com positivados com Covid-19. Deste modo, além de ter os novos reforços ainda se adaptando ao grupo, o Vovô também terá desfalques consideráveis para o duelo. Em coletiva cedida nesta terça-feira, 25, o técnico Tiago Nunes pontuou o quanto a contaminação atrapalha na sequência de preparação e falou também sobre o tempo de pré-temporada.

Sobre os dias de treino que antecipam a estreia na temporada, Tiago Nunes disse valorizar o tempo que o grupo ganhou, mas ainda o classificou como "pouco. "Quando você não tem nada e passa a ter pouco, o pouco já é algo que tem que ser valorizado. Pensando numa temporada com cinco competições, com tantos jogos que vamos disputar, 20 e 30 dias de pré-temporada não tem como você preparar de maneira adequada uma equipe. Essa não é uma realidade só nossa, é do futebol brasileiro. Dentro da nossa realidade foi algo muito bom", ressaltou o treinador, que salientou que ainda deve utilizar os primeiros jogos do calendário para encontrar o melhor encaixe para a equipe.

"Ainda quero utilizar de jogos da Copa do Nordeste para rodar o elenco, dar ritmo para muitos atletas, para que a gente possa chegar nas fases mais importantes das competições já em condições, com uma equipe estabelecida e boa parte do grupo em uma condição física ideal e sustentar a temporada até o final", expôs.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará inicia última semana de preparação antes de estrear na temporada 2022

Fiorentina tem acordo verbal com Arthur Cabral, ex-Ceará, e negocia valores com Basel

Elenco do Ceará tem mais cinco casos de Covid-19 e aumenta lista de positivados

Para o jogo inicial da temporada, diante do Sergipe, talvez a rodagem no elenco não seja tão grande, já que nove jogadores devem estar fora após positivarem pra Covid-19. Para Tiago Nunes, entretanto, o lado mais negativo do diagnóstico positivo dos jogadores é a quebra de sequência na preparação.

"O que mais nos atrapalha é a sequência de preparação inicial desses atletas. Na prática, sempre que um atleta é diagnosticado com Covid-19 ele tem, no mínimo, de sete a oito dias de reclusão. Nesse período inicial onde o tempo vale tanto, esses atletas acabam perdendo um período importante e vão ter que retomar esse tempo a partir do retorno deles. Isso vai atrasar a preparação. O que me preocupa não são os jogos iniciais, mas a preparação desses caras para que eles possam ter uma condição adequada e não ter que iniciar uma temporada já atropelando o processo e essas etapas de preparação", revelou.

Tags