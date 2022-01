Goleiro Richard completa três anos no Ceará

Desde 2019 no elenco e titular na meta alvinegra em boa parte da última temporada, goleiro conquistou um título com a camisa do Ceará e foi titular em campanhas de destaque

O goleiro Richard completou nessa semana três anos de sua chegada ao Ceará. O jogador chegou ao Alvinegro de Porangabussu em 2019 após ser destaque no Paraná no Brasileirão 2018. Nesse período, o camisa 91 disputou 71 jogos, todos como titular. O arqueiro esteve presente na campanha da equipe no título da Copa do Nordeste de 2020 e foi titular em boa parte da temporada passada.

No Brasileirão 2021, Richard disputou 22 jogos como titular, sendo a maioria no primeiro turno. Após a chegada de Tiago Nunes, o goleiro perdeu aos poucos a posição para João Ricardo na reta final do campeonato. Na campanha, o arqueiro teve uma média de 2.5 defesas por jogo e defendeu um pênalti, além de nove jogos sem sofrer gols, segundo o Sofascore.

“Estou completando 3 anos de uma história que vem sendo construída com tanto esforço e dedicação. Nesse período no Ceará foram momentos muitos marcantes. Feliz demais por ter conquistado o título da Copa do Nordeste e ter ajudado a levar o clube à Sul-Americana. Nos momentos difíceis, aprendi ainda mais a ser um profissional cada vez melhor. Agradeço ao clube por todo suporte nesses últimos 3 anos e, principalmente, a Nação Alvinegra pelo apoio incondicional. Vamos por mais sempre, Vozão!” Disse o jogador em sua rede social.

O atleta se prepara com o elenco para o primeiro jogo oficial da equipe na temporada 2022, contra o Sergipe-AL, neste sábado, 29. O jogo será válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

