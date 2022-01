Luiz Otávio completa cinco anos como zagueiro do Ceará: "É um orgulho"

No Vovô desde 2017, o defensor de 33 anos já entrou em campo 231 vezes com a camisa preto-e-branco em jogos oficiais, totalizando nove gols e três assistências

Capitão e ídolo do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio completa nesta segunda-feira, 10, cinco anos como atleta do clube alvinegro. Titular desde que chegou ao Vovô, em 2017, o defensor soma 231 partidas oficiais, com nove gols marcados e as conquistas do bicampeonato cearense (2017 e 2018), acesso à Série A (2017) e uma Copa do Nordeste (2020).

Através das redes sociais, o zagueiro de 33 anos comemorou a data citando um trecho do hino do Alvinegro de Porangabuçu. “Ceará, tua glória é lutar! Neste 10 de janeiro eu completo 5 anos de @cearasc e não poderia deixar de citar o hino do clube!! Um time que não desiste, se entrega até o último minuto, isso é Vozão!”

Nesta temporada, o atleta, que acertou a renovação de contrato com o Vovô até o fim de 2023, participará da sua quinta Série A consecutiva, marca recorde de um clube nordestino, feito que somente Ceará, Bahia e Sport conquistaram na era dos pontos corridos. Além do Brasileirão, Luiz Otávio também estará presente na disputa da Copa Sul-Americana pelo segundo ano seguido.

“É um orgulho completar esta marca, além de ser capitão de um grupo unido demais. Que Deus siga abençoando o nosso Ceará e que esse ano seja de muitas glórias”, completou o zagueiro.

No último domingo, 8, Luiz Otávio se reapresentou, assim como os demais atletas do elenco, para o início da temporada de 2022. Sob o comando do treinador Tiago Nunes, os jogadores alvinegros se preparam para um ano que promete ser intenso, com cinco competições oficiais no calendário: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A. O primeiro desafio do Vovô acontece no dia 1 de fevereiro, diante do Sergipe-SE, fora de casa, pelo Nordestão.

Luiz Otávio pelo Ceará:

Jogos: 231

Gols: 9

Assistências: 3

Títulos: Campeonato Cearense (2017 e 2018) e Copa do Nordeste (2020)

Números em 2021 pela Série A, segundo o Footstats:

Jogos: 20

Minutagem: 1719

Passes: 94% de acerto

Desarmes: 27 (média de 1.35 por jogo)

Interceptações: 5

Bolas rebatidas: 134 (média de 6 por jogo)

