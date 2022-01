Com caras novas, Ceará se reapresenta no Porangabuçu para a temporada 2022

Quase todo o elenco Alvinegro esteve presente nas atividades de campo, com exceção de Messias, Igor, Bruno Pacheco, Marlon e do recém contratado Iury Castilho

O elenco do Ceará se reapresentou na tarde deste sábado, 8, no CT do Porangabuçu. Remanescentes do time de 2021 e os novos contratados para a temporada estiveram fazendo trabalho de aquecimento correndo ao redor do campo.

Quase todo o elenco que está no site oficial do clube esteve presente nas atividades no gramado, com exceção de Messias, Igor, Bruno Pacheco, Marlon e o recém contratado Iury Castilho. Segundo relatado pelo setorista Horácio Neto, o clube falou que os atletas que não estavam no campo poderiam estar na academia, no departamento médico ou fazendo testagens ou retestagens para a Covid-19.



Sem Iury Castilho em campo, os volantes Richard e Richardson e os laterais Nino Paraíba, Victor Luís e Michel Macedo, além do novo coordenador técnico, Armando Desessards, foram as novidades nas atividades deste sábado, 8.

O preparador físico do Alvinegro, André Volpe, destacou que, neste retorno, o clube vai iniciar apenas com trabalhos físicos e iniciar os treinos com bola posteriormente.

"A gente planejou com muito cuidado essa pré-temporada. São trabalhos de força e aeróbios que visam muito a recuperação. Queremos uma equipe competitiva. Tenho certeza que o Ceará vai estar muito bem preparado para desempenhar uma grande temporada com resultados satisfatórios. No primeiro momento, fazemos trabalhos físicos, mas com inserções de trabalhos com bola já a partir da primeira semana".

O clube volta a treinar já neste domingo, 9. O primeiro jogo do Ceará na temporada 2022 será no dia 29 de janeiro, diante do Sergipe, fora de casa, pela Copa do Nordeste.

