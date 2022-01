Ceará reformula proposta para Silvio Romero e determina prazo para resposta, diz jornalista

No programa Trem Bala, Sérgio Ponte, afirmou que o staff do jogador aumentou a pedida e a diretoria alvinegra fez uma nova e última oferta

Cinco dias após afirmar que o atacante Silvio Romero, do Independiente-ARG, estava acertado com o Ceará, o jornalista Sérgio Ponte voltou a falar sobre o assunto no programa Trem Bala, da TV Ceará, nesta segunda-feira, 10. Ele explicou o porquê da transação não ter sido concretizada e revelou que a proposta do Alvinegro foi modificada.

Segundo Sérgio, após ter sinalizado positivamente à primeira oferta do Vovô, que era um contrato de dois anos por R$ 2,5 milhões, o jogador argentino recuou e o staff dele fez uma contraproposta. Foi solicitado um contrato de três anos — para um atleta de 33 anos — por 5 milhões de dólares, o que significa hoje mais de R$ 28 milhões. Além disso, o atleta queria que o Ceará pagasse para ele 1 milhão de dólares que o Independiente tem de dívida para com ele, uma espécie de indenização.

O argumento apresentado pelo staff do jogador para pedir o aumento foi que Silvio Romero tem ofertas mais vantajosas que a que o Ceará tinha oferecido inicialmente.

A diretoria alvinegra decidiu, então, fazer uma nova e última proposta, que Sérgio Ponte revelou no Trem Bala. “Ceará oferece contrato de dois anos por R$ 12 milhões (diluído em salários, participação em direitos econômicos e indenização), nada de pagamento em dólar. Sendo no primeiro ano R$ 5 milhões de contrato e mais R$ 1 milhão de indenização”, disse. Além disso, o jornalista afirmou que os dirigentes do Vovô só esperam resposta até a noite desta segunda-feira, 10.

A diretoria do Ceará não costuma se pronunciar sobre negociações em andamento, mas não nega que tenha feito proposta a Silvio Romero.

