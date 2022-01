Ceará anuncia cancelamento da Feijoada da Arrancada após avanço de Covid-19 e Influenza

Em razão do novo decreto estadual para conter o avanço de casos de Covid-19 e Influenza, o Ceará cancelou a 10ª edição da Feijoada da Arrancada. O evento aconteceria neste domingo, 16, no Marina Park Hotel. O clube informa que iniciará a devolução do dinheiro dos ingressos já vendidos no próximo dia 17.

“Devido ao decreto Nº 34.509, de 05 de janeiro de 2022 , o Ceará Sporting Club informa que a 10ª edição da tradicional Feijoada da Arrancada está cancelada. O momento é de cuidados para que em breve possamos estar juntos novamente na tradicional festa. O Mais Querido agradece a cada torcedor que chegou junto e espera que, em 2023, possa estar junto de sua torcida no evento”, comunicou em anúncio no site oficial do clube.

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, na última quarta-feira, 5, que festas com controle de acesso terão limite de 250 pessoas em ambientes fechados e 500 pessoas em ambientes abertos. Anteriormente, a capacidade permitida era de 5 mil pessoas para espaços abertos e 2,5 mil para abertos. A medida passou a valer a partir de quinta-feira, 6, e tem duração de 30 dias.

A Feijoada da Arrancada de 2022, décima da história, contaria com shows de Léo Santana, Solange Almeida, Grupo Além da Razão e DJ Alyson. A última edição do evento ocorreu em 2020, antes da pandemia de Covid-19.



