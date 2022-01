Ceará encerra as negociações pelo atacante Pablo, garante Robinson de Castro

O Vovô já havia acordado as condições do empréstimo com o São Paulo, clube que detém os direitos econômicos do atleta, mas aguardava uma definição do centroavante

Cotado para ser uma das principais contratações do Ceará para a temporada de 2022, o centroavante Pablo, do São Paulo, não faz mais parte dos planos do Alvinegro de Porangabuçu. A desistência da negociação pelo atleta foi anunciada pelo presidente Robinson de Castro neste domingo, 2, ao jornalista Jorge Nicola.

O Ceará já havia acertado todas as condições com o São Paulo — empréstimo até o fim de 2022 com pagamento do salário de forma integral —, mas aguardava a definição do atacante. O Vovô estipulou este domingo, 2, como data limite para obter uma resposta de Pablo.

Sem um desfecho positivo com o atacante, que foi um pedido do treinador Tiago Nunes, o Vovô busca novas opções no mercado da bola. Segundo o presidente alvinegro, o clube tem um “plano B” no mercado sul-americano.

"Existe outro jogador no mercado sul-americano que nós gostamos muito. Certamente não é nenhum dos que foram especulados nos últimos dias. Identificamos um jogador que achamos interessante. Já encontramos o modelo financeiro para viabilizar o negócio, mas precisamos de um pouco de tempo. Precisamos dar o tiro certo. Vai ser um tiro caro, que precisa de investimento, mas precisamos acertar nesta posição", disse o mandatário em entrevista ao podcast Preto no Branco.

A posição de centroavante é a grande prioridade — e desafio — do Ceará na montagem do elenco para 2022. Com Cléber fora dos planos e Jael no departamento médico por seis meses devido a uma lesão, o Vovô busca no mercado um atacante que desempenhe a função de goleador. Além de Pablo, a cúpula alvinegra também tentou a contratação de Gilberto, que deve se transferir para o mercado exterior.

