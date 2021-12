"Exigências do São Paulo" podem travar acerto do Ceará com Pablo, diz Robinson

Tricolor Paulista sinaliza com uma troca de jogadores para liberar atacante ao Vovô, mas opção é descartada pelo presidente alvinegro. De acordo com mandatário, clube tem centroavante que atua no futebol sul-americano como plano B

Em busca de um centroavante para 2022, o Ceará segue negociando para contratar Pablo, do São Paulo, para a próxima temporada. As exigências feitas pelo Tricolor Paulista para liberar o atleta, no entanto, podem travar o acerto entre o centroavante e o Alvinegro de Porangabuçu. O Soberano sinaliza com uma troca de jogadores para liberar o atacante ao Vovô, mas opção é descartada pelo presidente alvinegro.

"A contratação de Pablo interessa, mas não é uma operação tão fácil. A maior questão é convencer o jogador a sair de um clube e vir para o nosso. Ao mesmo tempo, as contrapartidas que o outro time quer. Não vou fazer troca de jogadores. Eu prefiro buscar uma outra situação. Estamos tentando fazer o negócio sem essa contrapartida. Já está praticamente resolvida a viabilização financeira do negócio, mas essa exigência pode travar a situação e aí não vamos avançar", disse Robinson de Castro, na noite dessa quarta-feira, 29, em entrevista ao podcast Preto no Branco, no canal do Ceará Mil Grau no YouTube.

De acordo com Robinson, o Ceará já tem um plano B caso a negociação com Pablo não avance. O mandatário alvinegro garantiu que o clube já tem o modelo financeiro para viabilizar a contratação do jogador.

"Existe outro jogador no mercado sul-americano que nós gostamos muito. Certamente não é nenhum dos que foram especulados nos últimos dias. Identificamos um jogador que achamos interessante. Já encontramos o modelo financeiro para viabilizar o negócio, mas precisamos de um pouco de tempo. Precisamos dar o tiro certo. Vai ser um tiro caro, que precisa de investimento, mas precisamos acertar nesta posição", disse.

