Ceará planeja arrecadação de R$ 16 milhões com vendas de jogadores em 2022

Com o maior orçamento da história do clube, o Ceará projeta que 16% do valor total da receita de R$ 163,8 milhões serão obtidos em negociações de direitos econômicos de jogadores. A diretoria alvinegra pretende arrecadar R$ 16 milhões em vendas de atletas em 2022.



O Alvinegro planeja manter a média da venda de atletas nos últimos dois anos. Em 2019, o Ceará registrou receita de R$ 14,8 milhões com venda de jogadores. Já em 2020, esse número aumentou para R$ 26,6 milhões.



Os números apresentam a eficiência da diretoria alvinegra. O clube investe em jogadores das categorias de base e em compras de atletas a custo baixo de outras equipes que podem movimentar os cofres posteriormente. Dentro desta estratégia, nos últimos anos, se destacaram em campo pelo Vovô e renderam milhões aos cofres do clube nomes como Arthur Cabral, Thiago Galhardo, Arthur Victor, Valdo e Richardson.



O jogador revelação da base alvinegra, Arthur Cabral, foi até o momento o negócio mais rentável da história do Ceará. O clube do Porangabuçu vendeu 50% dos direitos econômicos do atacante ao Palmeiras, em 2018, por R$ 5,5 milhões. Em 2020, o Basel-SUI adquiriu o atleta por R$ 26,9 milhões e o Vovô recebeu R$ 13,4 milhões. O Ceará ainda mantém 15% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda.



Outra jogador revelado na base, Artur Victor rendeu R$ 6 milhões aos cofres do Alvinegro. O Vovô detinha 30% do atleta, que estava no Palmeiras e foi vendido ao Red Bull Bragantino por R$ 25 milhões. O clube possui 4% dos direitos econômicos do atleta.



O Ceará monitora situação de Arthur Cabral e Artur Victor. Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, o Barcelona estaria de olho na contratação dos jogadores. Em caso de venda dos atletas, o Vovô deve receber uma parcela do pagamento em 2022.



Neste mês de dezembro, o Ceará anunciou a venda do atacante Rick, cria das categorias de base do Vovô, ao Ludogorets, da Bulgária. O Alvinegro receberá 850 mil dólares (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual) na transação por venda de 80% dos direitos econômicos, segundo apurou com exclusividade o Esportes O POVO.



