Vendas de Arthur Cabral e Artur Victor podem movimentar os cofres do Ceará; veja detalhes

O Ceará monitora situação de Arthur Cabral, do Basel; e Artur Victor, do Red Bull Bragantino. Em caso de venda dos jogadores, o Vovô deve receber uma parcela do pagamento. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, na rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 27, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, falou sobre os valores que podem entrar nos cofres do Alvinegro.



O dirigente explicou que o Ceará possui 15% dos direitos econômicos de Arthur Cabral. “O Ceará tem 50% do que o Palmeiras receber relativo ao atleta Arthur Cabral. Nós temos 50% dos 30% que o Palmeiras teria direito a receber. Então, seria 15%”, afirma.



Em relação a Artur Victor, o Vovô tem 4% do valor total de uma possível transferência. “ Temos 40% do que o Palmeiras receber do atleta Artur Victor. Então, quer dizer que temos 40% do Artur Victor? Não. Nós temos 40% do que o Palmeiras receber. O Palmeiras tem 10%. Então, nós temos 4% dos direitos econômicos, diretamente falando”, explica.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Ceará é o principal clube do Nordeste", diz Robinson de Castro

Dois jogadores do Sub-20 do Ceará serão integrados ao time principal em 2022

Presidente do Ceará, Robinson de Castro fala sobre Gilberto: "Está indo para fora do país"

Os dois atletas são das categorias de base do Ceará. Sendo assim, o Alvinegro também receberá uma taxa de revelação. “A gente recebe de ambos. É um valor menor, depende do tempo que ele trabalhou no clube”, detalha Robinson de Castro.



Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, o Barcelona estaria de olho na contratação de Arthur Cabral e Artur Victor. No caso do jogador do Basel, o Palmeiras não reconhece o direito a 15% do atleta por parte do Ceará.



O atacante Arthur Cabral revelou, em conversa com o influenciador Ney Silva, que não recebeu proposta oficial do Barcelona. "Até mim não chegou nada", disse o jogador.



Tags