Ceará projeta arrecadar quase R$ 70 milhões com direitos de transmissão em 2022

Garantido na Série A do Brasileirão na próxima temporada, o Ceará estima arrecadar R$ 69,9 milhões com direitos de transmissão. O valor representa 43% do total da receita bruta prevista e será a maior fonte de arrecadação do clube para 2022.



A maior fatia do faturamento estimado é referente à Série A do Campeonato Brasileiro. O valor é de R$ 66,7 milhões, o que representa 95% do total. No Campeonato Cearense, a estimativa é de R$ 300 mil. Na Copa do Nordeste, a previsão é arrecadar R$ 2,9 milhões.



A receita líquida total prevista é de R$ 62,9 milhões, com as deduções por impostos e direitos de arena. Deste valor, R$ 60,1 milhões são referentes à Série A do Campeonato Brasileiro, R$ 2,6 milhões, à Copa do Nordeste e R$ 270 mil, ao Campeonato Estadual.



O clube planeja firmar um novo contrato de direitos de transmissões com a TV fechada. A diretoria alvinegra prevê uma receita bruta de R$ 163,8 milhões para a próxima temporada, somando todos os produtos e serviços.



