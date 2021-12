Presidente do Ceará confirma empréstimo do volante Pedro Naressi ao Sport

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola visando a montagem do elenco alvinegro para a próxima temporada. Após o anúncio das contratações do volante Richard, ex-Corinthians, e do lateral-direito Nino Paraíba, ex-Bahia, o Vovô acertou o empréstimo de Pedro Naressi ao Sport-PE.

A informação foi dada pelo presidente Robinson de Castro, na noite dessa quarta-feira, 29, em entrevista ao podcast Preto no Branco, no canal do Ceará Mil Grau no YouTube. De acordo com o mandatário, o Vovô estendeu o contrato com o jogador de 23 anos por mais um ano e irá cedê-lo ao clube pernambucano até o fim de 2022.

"Fechamos o empréstimo do Pedro Naressi ao Sport Club do Recife. Renovamos mais um ano, é um ativo do clube, jogador de muito potencial. Quero dar uma rodagem para para que ele faça uma boa Série B do Campeonato Brasileiro e retorne ao clube em 2023", disse.

Contratado pelo Ceará em 2020, Naressi soma 36 partidas e quatro gols com a camisa alvinegra. Sem espaço no clube nesta temporada, o volante integrou o elenco do Vovô na disputa do Brasileirão de Aspirantes em alguns jogos. Em 2021, ele atuou em 22 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

