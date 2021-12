Saiba qual será o investimento do Ceará para ter Iury Castilho por empréstimo

O Ceará acertou a contratação do atacante Iury Castilho para a próxima temporada. O clube pagará R$ 150 mil euros para a liberação do jogador, do Portimonense-POR, conforme apurou o Esportes O POVO. O atleta será emprestado ao Alvinegro até o fim de 2022 com opção de compra.



O jogador de 26 anos chega à equipe a pedido do técnico Tiago Nunes para compor o ataque da próxima temporada. Coritiba e Vasco também demonstraram interesse na contratação de Iury Castilho.



Iury foi destaque do CSA-AL na Série B 2021 com 10 gols marcados. Na temporada completa, balançou as redes 11 vezes, deu cinco assistências, recebeu nove cartões amarelos e nenhum vermelho, em 45 partidas disputadas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante foi revelado pelo Avaí em 2017. O atleta tem passagens pelo Zorya, da Ucrânia; Al-Nasr e Al Feiha, ambos da Arábia Saudita; e Renofa Yamaguchi, do Japão. Neste último, anotou nove gols e cedeu três assistências.



Sobre o assunto São Paulo vê ida de Pablo ao Ceará com bons olhos e espera decisão do jogador

Ceará aprova maior orçamento da história do clube para a temporada de 2022

Ceará projeta arrecadar quase R$ 70 milhões com direitos de transmissão em 2022

Tags