Na briga por Libertadores, Ceará tenta quebrar jejum contra América-MG; veja retrospecto

Última vitória do Vovô sobre o Coelho foi na Copa do Brasil de 2015, por 3 a 0, no PV. Alvinegro tenta derrubar tabu de sete jogos no confronto direto deste domingo, 5, pela Série A

Em confronto direto por vaga no G-8 do Campeonato Brasileiro, de olho em vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Ceará encara o América-MG no próximo domingo, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 37ª rodada, com a missão de quebrar um jejum que dura seis anos e seis meses.

O último triunfo do Alvinegro sobre o Coelho foi no dia 20 de maio de 2015, por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas, pela Copa do Brasil, com gols de Marinho e Assisinho, duas vezes. Desde então, o time de Porangabuçu não conseguiu mais levar a melhor no confronto: foram três derrotas e quatro empates em sete jogos oficiais.

No período, as equipes se enfrentaram por Copa do Brasil, Série B do Brasileiro e Série A - houve ainda um embate pela Primeira Liga, que terminou empatado. Na elite nacional, o Vovô enfrentou o América-MG três vezes neste recorte, em 2018 e neste ano. Foram duas igualdades (2 a 2 e 0 a 0) e um revés.

O resultado negativo por 2 a 0 foi no primeiro turno da atual temporada, em Belo Horizonte, e decretou a saída do técnico Guto Ferreira, no dia 29 de agosto. Tiago Nunes assumiu o comando do escrete preto-e-branco.

Com 49 pontos, o Ceará ocupa a nona posição do Brasileirão. O Coelho tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias (12 a 11) e ocupa o oitavo lugar.

Retrospecto de Ceará x América-MG:

Ceará 0x2 América-MG - Série B 2015



América-MG 1x1 Ceará - Série B 2015



América-MG 1x0 Ceará - Série B 2017



Ceará 1x1 América-MG - Série B 2017



Ceará 2x2 América-MG - Série A 2018



América-MG 0x0 Ceará - Série A 2018



América-MG 2x0 Ceará - Série A 2021

