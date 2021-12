Ceará encerra preparação para confronto direto diante do América-MG; veja desfalques

Na tarde sábado, 4, no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Ceará fechou o curto período de preparação para o confronto direto contra o América-MG, que vale vaga no G-8 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Tiago Nunes não deverá contar com Gabriel Dias, Erick e Vina mais uma vez.

Depois da derrota por 2 a 1 para o Flamengo-RJ, na última terça-feira, 30, no Maracanã, o Alvinegro se reapresentou na tarde de quinta-feira, 2, em Porangabuçu, e também trabalhou na sexta, 3. A última atividade antes do embate foi na tarde deste sábado.

Sem desfalques por suspensão, o Vovô ainda deverá ter baixas importantes por lesão: o lateral-direito Gabriel Dias (lesão no joelho esquerdo), o meia Vina (edema muscular em coxa direita) e o atacante Erick (edema muscular na coxa direita) seguem sob os cuidados do departamento médico do clube, além de Buiú, em recuperação após cirurgia.

Sem os dois laterais à disposição, Igor tem sido o titular no lado direito da defesa. Diante do Rubro-Negro, a vaga de Vina foi ocupada por Kelvyn, com Lima atuando mais centralizado no setor ofensivo.

Na 9ª posição da Série A, com 49 pontos - mesma pontuação do Coelho, que leva vantagem no número de vitórias -, o Ceará enfrenta o América-MG no próximo domingo, 5, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela penúltima rodada da competição.

Com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN

