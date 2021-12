Ceará não renovará contrato com o atacante Hélio Borges

O atleta de 21 anos foi um dos destaques da campanha do Vovô no Brasileirão de Aspirantes, com três gols marcados. Atuando pela equipe profissional, entrou em campo somente duas vezes

O Ceará não renovará o contrato de empréstimo com Hélio Borges, cedido pelo Azuriz-PR até o fim de 2021. O atleta de 21 anos foi um dos destaques do Vovô sub-23 na campanha do vice-campeonato do Brasileirão de Aspirantes, com três gols marcados. Pelo time profissional, foram somente dois jogos na Série A, totalizando 9 minutos em campo.

Cria das categorias de base do Remo, Hélio foi destaque da equipe paraense em 2020, quando marcou quatro gols em 28 jogos, além da conquista para o acesso à Série B. Em 2021, ele defendeu o Azuriz-PR, onde disputou 12 partidas do Campeonato Paranaense, com um tento.

Com o fim da temporada se aproximando, o Vovô se movimenta nos bastidores para planejar o ano de 2022. Além de Hélio Borges, outros três atletas estão cedidos por empréstimo: Yony González (Benfica-POR), Airton (Cruzeiro) e Jorginho (Athletico-PR).

Há também jogadores com vínculos ligados diretamente ao Ceará com contratos se encerrando: o volante Fabinho, o lateral-direito Gabriel Dias e o zagueiro Klaus.



Veja abaixo a situação contratual completa do elenco do Ceará:

GOLEIROS

Richard - Dezembro de 2024

João Ricardo - Dezembro de 2022

André Luiz - dezembro 2022

Vinícius Machado - Dezembro de 2022

Laterais

Buiú - Maio de 2023

Igor - Dezembro de 2023

Gabriel Dias - Dezembro de 2021

Bruno Pacheco - Dezembro de 2022

Kelvyn - Dezembro de 2023

Alessandro - Dezembro de 2022

Zagueiros

Messias - Dezembro de 2023

Luiz Otávio - Dezembro de 2023

Gabriel Lacerda - Dezembro de 2024

Klaus - Dezembro de 2021

Volantes

Fernando Sobral - Dezembro de 2023

Fabinho - Dezembro de 2021

Oliveira - Dezembro de 2022

William Oliveira - Dezembro de 2022

Marlon - Dezembro de 2022

Naressi - Dezembro de 2022

Geovane - Dezembro de 2023

Meias

Vina - Dezembro de 2024

Jorginho - Dezembro de 2021 (Emprestado pelo Athletico-PR)

Lima - Dezembro de 2023

Davi - Dezembro de 2023

Atacantes

Mendoza - Dezembro de 2023

Jael - Dezembro de 2022

Erick - Dezembro de 2022

Cléber - Dezembro de 2024

Jacaré - Dezembro de 2022

Gabriel Santos - Maio de 2022 (Emprestado pela Caldense)

Rick - Dezembro de 2022

Yony - Dezembro de 2021 (emprestado pelo Benfica)

Hélio Borges - Dezembro de 2021 (emprestado pelo Azuriz-PR)

Wendson - Dezembro de 2022

João Victor - Dezembro de 2023

Airton - Dezembro de 2021 (Emprestado pelo Cruzeiro)

