Ceará chega à marca de 30 mil sócios, número histórico para o clube

O Ceará alcançou a importante marca de 30 mil sócios-torcedores neste sábado, 4, às vésperas do confronto decisivo contra o América-MG, que acontece domingo, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O número é o recorde de adesões na história do clube e o maior entre todos os clubes nordestinos atualmente.

Com metas ousadas para a próxima temporada, o Ceará pretende chegar a 40 mil sócios em 2022, conforme revelou o colunista do Esportes O POVO, Lucas Mota. Neste ano, o Vovô superou a meta de arrecadação com o programa ao faturar mais de R$ 8 milhões. A expectativa é fechar 2021 com R$ 10,5 milhões arrecadados, superando os R$ 10,1 milhões registrados em 2020.

Foram mais de 15 mil novos associados desde outubro, mês em que foi autorizado o retorno do público cearense aos estádios de futebol. Naquela época, o Vovô contava com cerca de 14.800 sócios-torcedores. Outro fator que contribuiu para a alta procura foi o “Feirão Sócio Vozão”, ação iniciada em 19 de novembro com diversos valores promocionais.

