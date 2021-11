Ceará encara Flamengo no Maracanã e quer vitória para colar no G-6

Vovô pode abrir distância do primeiro time fora do G-8 e ultrapassar o Fluminense, chegando a 7ª posição, caso bata o Flamengo no Rio de Janeiro. Alvinegro tentará tirar proveito da ressaca rubro-negra

A arrancada do Ceará na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro o colocou na condição de depender apenas de si para conquistar vaga inédita na Copa Libertadores de 2022, mesmo que na fase preliminar. O Vovô, no entanto, tem a possibilidade de se garantir até na fase de grupos do torneio continental e o jogo desta terça-feira, 30, contra o Flamengo-RJ, no Maracanã, tem papel fundamental nisso. Se vencer o Rubro-Negro no Rio de Janeiro, o Alvinegro, que hoje é o 8º, última posição a dar vaga para a Libertadores, abrirá quatro pontos de distância do Internacional-RS, atual 9º, e ultrapassará o Fluminense-RJ, alcançando assim a 7ª posição.

Nessa condição, o Ceará também igualaria a pontuação que possui com a do Fortaleza, 6º lugar — pelo menos até sexta-feira, quando o Tricolor jogar —, o que, no mínimo, causa certa pressão indireta no maior rival. A partida no Maracanã está marcada para iniciar às 20 horas.

Vindo de um triunfo importante, sobre o Corinthians, o Vovô perdeu para este duelo seu principal jogador, que vive grande momento. O meia Vina sentiu dores musculares na perna direita — deixou o jogo passado no intervalo por conta disso — e não seguiu com a delegação. Além dele, o atacante Erick segue no departamento médico, com edema na coxa direita, junto com o lateral-direito Gabriel Dias, lesionado no joelho esquerdo.

Tiago Nunes poderá contar, entretanto, com o retorno do zagueiro Messias, que desfalcou o time contra o Timão. O Alvinegro tem duas situações a seu favor. A primeira, mais concreta, é a ressaca moral vivida pelo Flamengo após a perda do título da Libertadores deste ano para o Palmeiras-SP, no último sábado, que culminou na demissão do técnico Renato Gaúcho. O interino Maurício Souza é quem vai comandar a equipe rubro-negra hoje à noite.

O time carioca tem desfalques importantes para o jogo. Os laterais Isla e Filipe Luis, os zagueiros , Rodrigo Caio e David Luiz e o volante Willian Arão não foram relacionados. O clube não divulgou a razão.



Flamengo x Ceará

Flamengo

4-4-2: Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon; T. Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol. Téc: Maurício Souza

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias (G. Lacerda), Luiz Otávio, B. Pacheco; F. Sobral, Fabinho; Lima, Jorginho (Rick), Mendoza; Jael (Yony). Téc: Tiago Nunes

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Data: 30/11/2021

Horário: 20 horas

Árbitro: Caio Max Vierira-RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos-RN e Lorival Candido das Flores-RN

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima-RS

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e Youtube do O POVO Online (narração)

