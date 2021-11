Próximo adversário do Ceará, Flamengo demite Renato Gaúcho

Com a demissão do treinador, o auxiliar técnico Mauricio Souza comandará a equipe rubro-negra na partida contra o Vovô, marcada para esta terça-feira, 30, às 20 horas, no Maracanã

Próximo adversário do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo-RJ terá uma mudança importante na partida contra o Alvinegro de Porangabuçu, marcada para esta terça-feira, 30, às 20 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Rubro-Negro carioca anunciou a demissão do treinador Renato Gaúcho.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Martonio Carvalho Gaúcho não comanda mais o time principal. #CRF

No restante da temporada, Mauricio Souza, ex-treinador do sub-20 e membro da comissão técnica de Renato, comandará a equipe carioca no restante da temporada.

A decisão acontece dois dias após o Flamengo ter perdido o título da Libertadores para o Palmeiras-SP, ao ser derrotado pelo placar de 2 a 1 pela equipe alviverde em Montevidéu, no Uruguai. Ao todo, Renato Gaúcho comandou o Flamengo em 35 partidas, com 24 vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Renato estreou no clube carioca no dia 15 de julho deste ano para substituir Rogério Ceni, hoje no São Paulo. Os primeiros jogos foram animadores, com o time vencendo vários jogos por placares elásticos. No entanto, o treinador nçao conseguiu manter o desempenho e perdeu jogos importantes na reta decisiva das competições que o clube disputava. A pressão aumentou após a eliminação na Copa do Brasil contra o Athletico-PR e tropeços no Brasileirão que impediram a equipe de se aproximar do líder Atlético-MG.

