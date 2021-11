Flamengo vende 36 mil ingressos para duelo com o Ceará

O Vovô encara o Rubro-Negro nesta terça-feira, 30, às 20 horas, no Maracanã, em duelo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Ceará terá um importante desafio contra o Flamengo nesta terça-feira, 30, com expectativa de público alto no Maracanã. A derrota na final da Libertadores para o Palmeiras, no último sábado, 27, não parece ter desanimado os Rubro-Negros. Cerca de 36 mil ingressos já foram vendidos para o jogo diante do Vovô, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No sábado, o Flamengo foi superado, na prorrogação, pelo Palmeiras e ficou com segundo lugar na Libertadores. Agora, o clube carioca tem mais quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro pela frente.

O Flamengo está em segundo lugar no Brasileirão, a 11 pontos do líder Atlético-MG. Isso significa que, caso não vença o Ceará, o rival mineiro será campeão nesta terça-feira. O Alvinegro de Porangabuçu também precisa da vitória para se manter no G-8 da competição, zona que garante uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem Renato Gaúcho, demitido na tarde desta segunda-feira, 29, a equipe carioca será comandado pelo técnico interino Maurício Souza nos últimos compromissos do ano. O Flamengo recebe o Ceará nesta terça-feira, às 20 horas, no Maracanã.

Tags