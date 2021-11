Ceará chega na reta final da Série A dependendo só de si por vaga na Libertadores

Rodada do fim de semana trouxe bons resultados para o Alvinegro, que se vencer o Flamengo, pode decidir a classificação no próximo domingo, 4, contra o América-MG;

A rodada do fim de semana foi bem benéfica ao Ceará. Com a derrota do Fluminense e o empate do Internacional, o Alvinegro manteve o oitavo lugar — posição que o qualifica para a pré-Libertadores — com um jogo a mais que os dois, e pode, além de ultrapassar o time carioca, abrir vantagem de quatro pontos para o nono colocado.

Para depender só de si para chegar à maior competição do continente, o Ceará vai precisar fazer algo que ainda não fez durante todo o campeonato: vencer pelo menos uma fora do estado, além de confirmar o resultado contra o América-MG em casa.

Sobre o assunto Lesionado, Vina fica de fora do jogo contra o Flamengo e pede apoio ao time: "Já, já tô de volta"

Yony González reforça objetivo do Ceará por Libertadores: "É o nosso sonho"

Ceará faz treino técnico-tático visando jogo contra o Flamengo

Com Messias de volta, Ceará viaja para enfrentar o Flamengo; veja desfalques

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O melhor dos cenários para o Vovô seria vencer o Flamengo na terça-feira, 30, e o Cuiabá não ganhar do Palmeiras ou Athletico-PR. Se isso acontecer, o Ceará joga no domingo contra o América-MG precisando apenas vencer para se garantir matematicamente entre os oito primeiros colocados.

Um empate no Maracanã mantém o Ceará na oitava colocação e não seria mal negócio. Já em caso de derrota, o Alvinegro pode perder a colocação para o América-MG, que enfrenta a lanterna Chapecoense, mas ainda teria a chance de recuperar a posição em confronto direto no próximo domingo, 4.

Para sonhar com uma vaga direta sem ter que passar pela fase prévia, o Vovô vai precisar vencer as três partidas restantes, contra Flamengo, América-MG e Palmeiras, ou ganhar duas e empatar uma, torcendo por uma combinação de resultados.

De qualquer forma, o Ceará só depende de si para garantir a vaga inédita na Libertadores e fazer história na Série A. O próximo confronto é contra o Flamengo, nesta terça-feira, 30, às 20 horas, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Tags