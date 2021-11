Com três retornos, Ceará inicia nesta segunda-feira a preparação para encarar o Corinthians

Com foco no Corinthians, adversário da 34ª rodada da Série A, o time do Ceará se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 22, em Carlos de Alencar Pinto. Serão três dias de trabalho sem interrupção de viagem para Tiago Nunes preparar o Vovô para o duelo de alvinegros, quinta-feira, 25, no Castelão.

A semana começa com boas notícias para o técnico do Ceará, já que os atletas João Ricardo, Fabinho e Mendoza voltam após cumprirem suspensão diante do Atlético-GO. Além disso, o time não conta, a peso de hoje, com nenhum novo desfalque para enfrentar o Timão. As baixas previstas são apenas os jogadores que já estavam no departamento médico.

São os casos do lateral-direito Buiú, do atacante Erick e do zagueiro Luiz Otávio. Dos três, o último é o que tem mais possibilidades de uma recuperação até o jogo contra o Corinthians. Ele sofreu uma pancada na perna direita, na altura do joelho, no Clássico-Rei da semana passada e desde então segue em tratamento.

Os três treinos do Vovô antes do próximo jogo estão marcados todos para o turno da tarde, em Carlos de Alencar Pinto. O auxiliar técnico de Tiago Nunes, Evandro Fornari, disse em coletiva, após o empate contra o Atlético-GO, em Goiânia, que o tempo será aproveitado primeiramente para recuperar os atletas.



