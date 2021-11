Auxiliar técnico do Ceará valoriza ponto conquistado contra o Atlético-GO, em Goiânia

Por problemas particulares, o técnico do Ceará, Tiago Nunes, não concedeu coletiva ao fim da partida contra o Atlético-GO, que terminou empatada em 1 a 1. Coube, portanto, ao auxiliar técnico Evandro Fornari analisar a conquista de mais um ponto pelo Vovô na Série A do Brasileiro.

Para ele, o resultado, apesar de não ter sido o que o Ceará queria, tem importância na caminhada que o time ainda faz em busca dos objetivos traçados. "Antes de tudo, é (preciso) nós valorizarmos esse ponto, que vai ser muito importante para a gente [...] somando 46 pontos, nos dá uma margem boa de continuar olhando para frente, sonhando com coisas grandes", disse.

Fornari destacou o fato do Vovô ter conseguido roubar um ponto na casa de um time desesperado por triunfos, já que luta por permanência na Série A. “Nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, até pela situação do adversário, precisando somar os três pontos, acho que a gente conseguiu equilibrar bem [...] Na reta final do jogo, nós sabíamos que o Atlético-GO ia colocar mais jogadores na nossa última linha, tentando forçar bolas de cruzamento, mas acho que a gente conseguiu suportar bem e agora é dar sequência, pensando já no nosso próximo adversário", avaliou.

Pela frente, o Ceará terá o Corinthians, no Castelão, na quinta-feira, 25. O calendário apertado na reta final da Série A tem cansado os elencos, mas o auxiliar de Tiago Nunes disse que, pelo menos, o clube terá mais tempo para a próxima partida que do duelo anterior para o jogo contra o Dragão Goiano.

"Ganhamos um dia a mais para que a gente possa, primeiro, recuperar nossos atletas, planejar bem nossa semana, montar uma boa estratégia (para jogar) contra o Corinthians, para fazer um bom jogo. E já convidar, convocar o nosso torcedor para que possa nos ajudar. Tenho certeza que vamos fazer uma boa semana, nos preparar bem porque temos um confronto difícil", disse.

