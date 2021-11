Vina dedica gol ao filho recém-nascido e critica arbitragem de Atlético-GO x Ceará

Vovô e Dragão empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, 20, no estádio Antônio Accioly, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Vina foi decisivo na noite deste sábado, 20, ao marcar o gol do Ceará no empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o meio-campista deu entrevista e não poupou críticas para a arbitragem.

"Falar da arbitragem é complicado. Você vai falar com eles e eles (árbitros) te dão um cartão, eles não têm humildade de reconhecer o erro. Era falta toda hora pro time deles (Atlético-GO). A gente sabe que eles estão jogando em casa, que o torcedor vai cobrar, mas é vergonhoso, tem que ter pulso, tem que ter personalidade para apitar", desabafou o camisa 29.

Artilheiro isolado do Vovô no Brasileirão, com sete tentos, Vina confessou que a batida de falta que resultou no gol do escrete preto-e-branco no confronto foi algo ensaiado e dedicou para o filho recém-nascido, Enrico.

"Gol pro meu filho, que nasceu agora. Feliz demais, jogada trabalhada, ensaiada, sabíamos que no canto do goleiro podia surpreender."

