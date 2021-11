Lesionados, Luiz Otávio e Erick são desfalques do Ceará contra o Atlético-GO

O zagueiro machucou a perna direita no Clássico-Rei da última quarta-feira, 17, e permaneceu em Fortaleza realizando o tratamento. Erick, com edema muscular, também será ausência no confronto

Antes do confronto de logo mais, às 21 horas, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará atualizou as informações do departamento médico do clube. Luiz Otávio está fora do embate, assim como o atacante Erick.

O zagueiro e capitão do escrete preto-e-branco foi substituído aos 8 minutos do segundo tempo, no Clássico-Rei da última quarta-feira, 17, após sofrer uma pancada no joelho direito. No atendimento imediato, os médicos do Alvinegro solicitaram a saída do atleta. Segundo o departamento médico do Vovô, foi constatada uma contusão na perna direita do jogador, que permaneceu em Fortaleza para realizar o tratamento.

Sobre o assunto Atlético-GO x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará tenta vitória contra o Atlético-GO fora de casa mirando aproximação ao G6

Escalação: como Atlético-GO e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Erick segue em recuperação de um edema na coxa direita. Será o terceiro jogo consecutivo que o atacante desfalca a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes. A última vez que o camisa 97 entrou em campo foi pela 31ª rodada, na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).