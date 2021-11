Com três assistências, Mendoza é peça-chave em goleada do Ceará no Clássico-Rei

Atacante colombiano vive noite de garçom em goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza e dá passes para Vina, duas vezes, e Yony González balançarem as redes no Castelão

A perspicácia de Lima, os dois gols do ídolo Vina e o fim do jejum de Yony González construíram a goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, 17, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A, mas o time de Porangabuçu também contou com outra peça-chave para o triunfo histórico: o colombiano Steven Mendoza, que viveu noite de garçom e distribuiu três assistências para os companheiros.

O primeiro passe decisivo do atacante foi aos 46 minutos do primeiro tempo, quando recebeu de Fernando Sobral, em contra-ataque, deu belo drible em Matheus Jussa e serviu Vina, que bateu colocado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda etapa, a dobradinha se repetiu: Yony González tocou para o camisa 10, que rolou para Vina, e o meia acertou novo chute com categoria. Já nos acréscimos, Mendoza partiu em velocidade pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro - Benevenuto ainda tentou cortar - para Yony dar números finais ao duelo.

Sobre o assunto Ceará vence quarto Clássico-Rei consecutivo pela Série A; veja retrospecto

Vina marca duas vezes no Clássico-Rei, assume artilharia do Ceará e faz desabafo

Tiago Nunes classifica atuação do Ceará em goleada no Clássico-Rei como "extraordinária"

Com as assistências no clássico, o colombiano chegou a quatro participações diretas em gol do Vovô no Brasileirão. Até então, o jogador de 29 anos ainda não tinha sido garçom e tinha balançado as redes no empate em 1 a 1 com o Bahia, em Salvador.

Contratação mais cara da história do Alvinegro, Mendoza disputou 39 jogos na atual temporada, com quatro tentos anotados e cinco assistências. O camisa 10 se firmou novamente como titular sob comando de Tiago Nunes.

Após a vitória sobre o Tricolor, o Ceará volta a campo no próximo sábado, 20, diante do Atlético-GO, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags