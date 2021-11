Tiago Nunes classifica atuação do Ceará em goleada no Clássico-Rei como "extraordinária"

Treinador do Vovô citou como principal diferencial do time na partida a "mentalidade vencedora" e falou sobre as metas do grupo para o restante da Série A do Brasileirão

A goleada do Ceará diante do Fortaleza em 4 a 0 pela 33ª rodada do Brasileirão foi especial para o técnico Tiago Nunes, de acordo com o próprio. Não somente por ter sido o primeiro Clássico-Rei do treinador alvinegro, mas também pela atuação do time em campo. Em coletiva cedida após a partida, ele classificou o jogo proposto pelo Vovô como extraordinário e não poupou elogios ao grupo.

"EU participei de muitos clássicos importantes nacionais e hoje foi especial, pois se tratava do meu primeiro clássico aqui, uma cidade e um clube onde fui muito bem recebido e acarinhado pelos diretores, pela torcida e pelos atletas. Participar de um momento especial desse jogo com uma vitória marcante foi extraordinário. É um sentimento que contaminou todos os atletas. Taticamente fizemos uma partida extraordinária. Conseguimos fechar os principais espaços do adversário na parte defensiva e ofensivamente fomos bem na construção e no jogo de velocidade. Estrategicamente, os atletas se doaram, fizeram o que tínhamos combinado e fizeram uma atuação que eleva nosso nível dentro da competição", falou Tiago Nunes.

Para ele, o principal diferencial do grupo no jogo, que os levou até a vitória e a goleada, foi a mentalidade vencedora. "O diferencial foi a mentalidade vencedora, de buscar a vitória, de não desistir e competir nos duelos, demonstrar que tinha o desejo de vencer jogando futebol. Esses foram os diferenciais que fizeram com que nossa equipe tivesse a capacidade de merecer não só a vitória, mas com um placar elástico de 4 a 0. Além disso, também de conseguir uma vitória fora de casa, mesmo sendo local, com mando de campo do adversário, tivemos nossa primeira vitória fora. Nos traz confiança pro restante da competição", ressaltou.

Embora empolgado com a atuação do grupo, a goleada e os pontos conquistados, Tiago Nunes foi cauteloso ao falar das metas para o restante da Série A. "Sabemos da importância do jogo de hoje, da vitória, nos dá confiança, mas, matematicamente não atingimos ainda nosso objetivo que é nos livrar dessa zona do rebaixamento. Nos aproximamos do sétimo e até do sexto colocado, que é nosso rival, mas temos que pensar jogo a jogo. Eu sou um profissional que gosto de valorizar cada jogo e é importante sermos racionais, pois os adversários também estão vencendo na parte debaixo da tabela. Promete ser uma briga acirrada. Temos a meta de, primeiro, atingirmos o objetivo de nos livrarmos do rebaixamento e depois pensarmos, não em Libertadores, mas em competições internacionais", falou.

