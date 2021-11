9 mil alvinegros apoiaram o Ceará no Castelão em goleada no Clássico-Rei

Por ser o visitante do confronto, a torcida do Vovô teve direito a 30% da capacidade disponível do estádio, que é de 80%, ou seja, aproximadamente 15 mil lugares

A torcida do Ceará encheu, quase por completo, o espaço que tinha na Arena Castelão para assistir a vitória do Vovô por 4 a 0 sobre o Fortaleza. Com 80% do estádio liberado — cerca de 50 mil lugares —, o Clássico-Rei aconteceu sob o mando de campo do Tricolor do Pici, que teve direito a 70% da capacidade disponível, enquanto o Alvinegro ficou com os 30% restantes — aproximadamente 15 mil assentos. Ao todo, 9 mil alvinegros marcaram presença para prestigiar a goleada.

A torcida alvinegra têm sido um diferencial para o Ceará no Brasileirão. Com média de 9.110 pessoas por partida, o clube preto-e-branco possui dois dos três maiores públicos do futebol cearense na temporada 2021. Contra o Cuiabá-MT, foram 21.735 pessoas presentes no Gigante da Boa Vista, enquanto que diante do Sport-PE, 20.362 torcedores encheram a arquibancada. O atual recorde pertence ao Clássico-Rei disputado na última quarta-feira, 17, que registrou um público total de 28.037.

Sobre o assunto Ceará inicia check-in para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão

Machucado no Clássico-Rei, Luiz Otávio não viaja com o Ceará para Goiânia

Vina supera Jorge Costa e se torna o maior artilheiro da história do Ceará no Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na próxima quinta-feira, 25, às 20 horas, contra o Corinthians-SP, pela 35ª rodada da Série A, os jogadores do Vovô terão, novamente, o apoio dos torcedores no Castelão. O check-in para o confronto, inclusive, já foi iniciado pelo Ceará. Antes, a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes viaja até Goiânia (GO) para encarar o Atlético-GO, no sábado, 20, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, pela 34ª rodada.

Jogos do Ceará no Brasileirão como mandante desde a liberação do público no futebol cearense:



Ceará 2 x 1 Sport - 20.362



Ceará 1 x 0 Cuiabá - 21.735



Ceará 1 x 0 Fluminense - 8.095



Ceará 1 x 2 Palmeiras - 6204



Ceará 2 x 2 Bragantino - 4.573



Ceará 0 x 0 Internacional - 2.810



Tags